Iza nas je još jedna uzbudljiva noć u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu

Slovenski košarkaš Luka Dončić pružio je u pobjedi Dallas Mavericksa nad Houston Rocketsima 113:110 najbolju partiju sezone. Dončić je zabio 33 poena te tome pridodao 16 skokova i 11 asistencija i tako došao do triple-doubla. Zvijezda Dallasa postala je sinoć četvrti najbrži igrač u povijesti NBA lige koji je došao do učinka od 1000 poena, skokova i asistencija. Za to mu je bilo potrebno 139 utakmica. Ovo mu je bio 26. triple double u karijeri što je najviše za igrača mlađeg od 22 godine.

Također prije navršene 22 godine došao odigrao je tri utakmice u karijeri s najmanje 30 poena, 15 skokova i 10 asistencija. Svim ostalim igračima u cjelokupnoj povijesti NBA lige to je pošlo za rukom samo dva puta prije navršene 22 godine.

FROM ELIAS: Luka Doncic has 3 career games with 30 pts, 15 reb and 10 assists before turning 22. All other players in NBA history have combined for 2 such games. pic.twitter.com/Vpx6xaEDTK — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 5, 2021

Osim Dončića, odlučnu partiju sinoć je pružio i Stephen Curry, koji je s 30 poena, devet skokova i osam asistencija predvodio Golden State do pobjede protiv Sacramento Kinga 137-106.

Grk Giannis Antetokounmpo je 43 poena, devet skokova i četiri asistencije donio pobjedu Milwaukeeju protiv Detroita 125-115. S istim bojem koševa Jayson Tatum osigurao je slavlje Bostonu nad Torontom 126-114.

Luka Doncic is the 4th fastest player in NBA history to reach 1,000 points, 1,000 rebounds and 1,000 assists (games played). pic.twitter.com/9NfeNZSbdU — NBA (@NBA) January 5, 2021

U ostalim utakmicama Orlando je bio bolji od Clevelanda 103-83, Philadelphia od Charlotte 118-101, NY Knicksi su svladali Atlantu 113-108, Miami Oklahomu 118-90, dok je Indiana slavila protiv New Orleansa nakon produžetaka sa 118-116.

Most career triple-doubles before turning 22: 26 — Luka Doncic

25 — Next 2 players combined (Magic Johnson, Ben Simmons) pic.twitter.com/OqBGlMux3I — StatMuse (@statmuse) January 5, 2021

Rezultati košarkaške NBA lige:

Orlando Magic – Cleveland Cavaliers 103:83

Philadelphia 76ers – Charlotte Hornets 118:101

Atlanta Hawks – New York Knicks 108:113

Miami Heat – Oklahoma City Thunder 118:90

Toronto Raptors – Boston Celtics 114:126

Houston Rockets – Dallas Mavericks 100:113

Milwaukee Bucks – Detroit Pistons 125:115

New Orleans Pelicans – Indiana Pacers 116:118 (produžetak)

Golden State Warriors – Sacramento Kings 137:106