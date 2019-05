DOMINIRA NBA LIGOM, A I DALJE ODBIJA REPREZENTACIJU: Najboljeg srpskog košarkaša ne privlači ni nastup na Svjetskom prvenstvu

Posljednje veliko natjecanje koje je odigrao bile su Olimpijske igre u Tokiju, a prije dvije godine propustio je Europsko prvenstvo

Za Denver i Nikolu Jokića u nedjelju je završila sezona. U majstorici polufinala Zapada izbacio ih je Portland pobijedivši ih u Pepsi centru, no unatoč svemu Nuggetsi mogu biti zadovoljni odigranim, posebno Nikola Jokić koji je odigrao briljantnu sezonu.

Srpski centar dominirao je na mnogim utakmicama, a to je, vjerovalo se, trebao raditi i u reprezentativnom dresu krajem ljeta na Svjetskom prvenstvu u Kini, no on još uvijek dvoji o tome.

“Bit će važno kako se osjećam, što moj tim misli o tome, što misli moja obitelj, agent…. Je li to dobro za mene. Vidjet ćemo, mnogo sam utakmica odigrao ove sezone. Ali nikad ne znate”, ostavio je u neizvjesnosti srpsku javnost.

Posljednje veliko natjecanje koje je odigrao bile su Olimpijske igre u Tokiju, a prije dvije godine propustio je Europsko prvenstvo. Ako se da pročitati između redova, veća je vjerojatnost da će i SP.

Inače, Srbija se u Kini nalazi u grupi s Filipinima, Angolom i Italijom.