Najbolji svjetski tenisač Novak Đoković priprema se za nastup na završnom turniru u Londonu. Uoči početka natjecanja ATP je na svom službenom Twitter računu pustio zanimljiv video. Naime, srpski tenisač odlučio je imitirati slavnog portugalskog nogometaša Cristiana Ronalda. Ovaj put ‘skinuo’ je njegovu poznatu proslavu golova.

“Je li bilo dobro?”, pitao je Đoković, koji sada čeka odgovor Portugalca.

The @Cristiano celebration from @DjokerNole!

Find out why the World No. 1 is celebrating in the coming days…🎾#NittoATPFinals | #ATPTour pic.twitter.com/mj8WtdlR5f

— ATP Tour (@atptour) November 13, 2020