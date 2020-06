ĐOKOVIĆEV OTAC ŽESTOKO NAPAO FEDERERA: ‘Zašto taj čovjek i dalje igra, a ima 40 godina? Čovječe, idi i bavi se nečim drugim…’

Otac prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića, Srđan, gostovao je u emisiji Sport Kluba ‘Spo(r)tlight’ i tamo se osvrnuo na legendarnog švicarskog igrača te velikog rivala svojeg sina, 38-godišnjeg Rogera Federera.

Srđan je bio kritičan prema Federeru, za kojega smatra da igra još uvijek samo zato jer ga je strah da ga Rafael Nadal i Novak ne prestignu, te da ima animozitet prema njegovom sinu.

Djokovic's father apparently has a problem with Federer. Once again Srdjan Djokovic attacks the Swiss accusing him that he is still playing at this age, because he cannot accept the fact that Nadal and Djokovic will be better than him.https://t.co/mbm62B7pI4

