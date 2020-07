Progovorio je o malo poznatim detaljima

Zdenko Žagar (82), djed Novaka Đokovića s majčine strane, nije često u javnosti. Međutim, sada je odlučio otvoriti dušu nakon što ga je posjetila ekipa s portala Nova.rs. Odmah na početku stao je o u obranu unuka nakon što je pretrpio kritike nakon pojave koronavirusa na Adria Touru u Zadru.

“Turnir je bio na otvorenom. Pa nije Novak donio koronu! Baš sam bijesan. Eto, on je dobio, a ja sam bio tamo i nisam dobio koronu. Nije mi bilo ugodno kad sam doznao da se zarazio. Naravno da sam bio uplašen. Ali, ja sam u startu vjerovao da je on dovoljno fizički i psihički jak i može daleko lakše podnijeti neugodnosti. Govorim to malo i sa svog aspekta. Ja ne znam zbog čega ga stalno osuđuju. Po meni je to prljavo razmišljanje, nažalost. Jedini povod i razlog da se baci ljaga na njega je to što je Srbin. Da, da. Zato što je on Srbin iz tamo neke nedođije, jer ne znaju gdje je ta Srbija i Beograd. Bolji je i čuveniji od svih njih što vrijeđaju, eto. Sve se objašnjava u tri riječi. Sve to smeta Nadalu, Federeru i još dvadesetorici koji su ispod njega. A da ne govorim o onima ostalima. Ja neću komentiratite bljuvotine. Teško je sve to i treba ignorirati”, kaže Zdenko i dodaje da Đoković ima puno pravo da se predstavlja kao Srbin, iako po majčinoj strani ima hrvatske krvi.

“Ja sam po nacionalnosti Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. Moja bivša supruga, Novakova baba, također je rođena u istom mjestu. Tamo smo se našli i upoznali. Bili smo oficiri koji su došli na službu. Ja sam došao u Beograd, ona je još pohađala školu, pa smo se posilije vjenčali kada mi se pridružila. Tako se rodila Dijana (Novakova Majka), pa Sanda. Uvijek sam govorio da sam Jugoslaven ili Hrvat, Srbin nikad nisam bio. Dijana je rođena u Beogradu i tu je odrasla. O Noletu tek da ne pričam. Njemu je i otac Srđan Srbin. Zapravo, pitanje je koliko ima i crnogorske krvi, ima tu malo mješavine. Normalno je da će biti više priklonjen Srbima i ja nemam ništa protiv toga. Ne bi bolje prošao u životu ni da se predstavlja kao Hrvat. Ni to nitko ne bi prihvatio. Isto bi ga svojatali. Prije nekoliko mjeseci zvala me je jedna rodica koja živi u Vinkovcima da me pita gdje je Dijana rođena. Znači, u Hrvatskoj se raspravlja o tome”, kazao je.

“Žao mi je. Žao mi je što je sve tako ispalo. Svašta se izdogađalo u našim obiteljskim odnosima. Nisam mnogo sudjelovao u Novakovom odrastanju. Prijee nego što je rođen, ja sam četiri godine bio u Prištini. Bivša supruga i djeca su živjeli u Beogradu, a ja tamo. Dolazio sam vikendom. Poslije sam se razveo od bivše žene, pa sam bio prinuđen da se malo distanciram od svoje obitelji. Kontaktirao sam ja njih, ali to nije bilo to. Dijana je mene krivila za razvod, i to mi ne može oprostiti. Odnosi su nam se kasnije popravili, ali kad god bismo se vidjeli, situacija je uvijek bila napeta. Sada je sve kako treba. Svatko je na svom mjestu i poštujemo se”, kaže otac i dodaje da veoma poštuje svog zeta Srđana.

Otac ga gurao

“Srđan nema veze s tim što kće nije komunicirala sa mnom. On je jedan čudan čovjek koji uvijek ima pozitivnu perspektivu gledanja na stvari i događaje. On je kupio Novaku, kada je bio malecki, prvi reket. Kad se mali hvatao tog reketa onim rukicama, svaku loptu je udarao kao da je profesionalac. Srđan je bio taj koji ga je gurao, podržavao i vidio perspektivu na neki način. A sve se događalo u vrijeme nestašice i financijskih problema. Dijana je po 25 sati radila tamo na Kopaoniku u restoranu… Baš su se mučili”, kazao je i dodao da je sada u kontaktu s unukom.

“Često mu pišem poruke. Kad mi se nešto ne sviđa, ja mu pošaljem poruku. Kažem mu što valja, a što ne valja. Prihvaća on to i odgovori mi na svaku kritiku ‘Bit će bolje, idemo dalje’. Jelenu sam upoznao, i svaki put kad smo bili zajedno, meni je bilo ugodno. Djeluje mi kao normalna i komunikativna osoba. Ima svoje ideje kako i što treba. Nema što nas dvoje da se slažemo ili ne slažemo. Naš odnos je normalan i kulturan. Bio sam na svadbi, imam cijeli album sa slikama”, rekao je poručio kako zamjera unuku što je mršav.

“Što se tiče njegovog izgleda, puno mi je mršav. Izgleda da može biti na mrkvi i cikli, ali ja to ne razumijem. Ja smatram da hrana mora imati bjelančevine, proteine… Premršav je za moj ukus. Viši je od mene za nekih 10 cm, a njegov dres ili nešto od njegove garderobe ne mogu odijenuti“, poručio je među ostalim.