Nije bio među tenisačima koji su obavili testove u Zadru, već se testiranju podvrgnuo u ponedjeljak u Beogradu, a rezultat će doznati u utorak, za kada je najavljeno i njegovo obraćanje medijima

Direktor Adria Toura Đorđe Đoković osvrnuo se na događanja u Zadru, nakon što se doznalo da je bugarski tenisač Grigor Dimitrov pozitivan na koronavirus.

“Imali smo situaciju s Dimitrovim. Jako sam bio pogođen viješću da je Borna Ćorić, moj prijatelj iz djetinjstva, zaražen koronavirusom. U ovom trenutku testirano je oko stotinu ljudi, što igrača, što ljudi iz organizacije. Samo su četiri osobe pozitivne. Iz Hrvatske nas uvjeravaju da je sve pod kontrolom. Nema razloga za paniku. Najveća nam je briga da svi zaraženi budu zaštićeni i da kroz infekciju prođu što blaže. Kada je Dimitrov objavio da je pozitivan, moj stav je bio da se finale otkaže. Želimo zaštititi svakog igrača i navijača. Grigor je prije Beograda i Zadra bio u Sofiji. Mi smo svima iz organizacije rekli da nam prijave ako osjete bilo kakve simptome. Ivanišević je u četvrtak imao temperaturu, ali je bio negativan. Jučer se opet testirao i opet je bio negativan. Ovo je bio jedan događaj humanitarnog karaktera. Naša želja je bila da se nađemo, igramo tenis i pružimo navijačima u Beogradu, Zadru i širom svijeta dobru tenisku zabavu. Ovaj scenarij je bio najgori mogući. S naše strane je napravljeno sve da se zaštitimo, sve mjere su bile provedene”, rekao je Đorđe Đoković u Jutarnjem programu TV Prva.

Nije se osjećao loše

“Mi nismo imali informaciju od Grigora da se loše osjeća i ima simptome. On je prijavio ozljedu lakta, iz tog razloga nije sudjelovao na otvaranju Adria Toura u Zadru. Da smo imali bilo kakve indikacije od Grigora, on bi se testirao. Od njega nismo imali takvu informaciju. On nije pokazivao znakove malaksalosti i da ima temperaturu. Tražio je samo pomoć fizioterapeuta za lakat”, dodao je i nastavio.

“Bilo je samo po potrebi. Kako zakon nalaže, tako smo postupali. Svi igrači koji su dolazili iz inozemstva, jedino je Dominic Thiem imao obavezu da se testira prije polijetanje. Nikoga nismo tjerali, bilo je preporučeno. Oni se nisu htjeli testirati dok se ne pojave nekakvi simptomi. Mi smo od trenutka kada smo doznali da je Dimitrov pozitivan, imali kontakt s epidemiolozima kako da se ponašamo. Novak nije imao obavezu da se testira u Hrvatskoj, nije osjećao nikakve simptome. Uputio se u Beograd gdje je odmah pri slijetanju odradio testiranje. Mi smo odradili sve po zakonu i po instrukcijama epidemiologa”, zaključio je Đoković.

