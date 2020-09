ĐOKOVIĆ ZBOG RUŽNIH UVREDA POSLAO APEL SVOJIM FANOVIMA: ‘Potrebna joj je naša podrška, nije uradila ništa loše’

Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković diskvalificiran je u 4. kolu US Opena jer je po završetku gema lopticom pogodio linijsku sutkinju. Đoković je protiv Španjolca Pabla Carena Buste gubio s 5-6 u prvom setu kada je trostruki pobjednik US Opena izgubio živce nakon što je što je izgubio svoj servis. Đoković je udario lopticu svom snagom, a ona je pogodila linijsku sutkinju.

POJAVILA SE SNIMKA KOJU DO SADA NISMO VIDJELI: Svi žestoko vrijeđaju sutkinju, a pogledajte njezinu reakciju kad ju je loptica pogodila

Sutkinja je pala nakon što ju je loptica pogodila u vrat i pružena joj je medicinska pomoć. Đoković se odmah ispričao, ali mu je glavni sudac, prema pravilima i u suradnji sa supervizorom turnira, dosudio diskvalifikaciju. Nakon ovog događaja Đokovićevi fanovi sasuli su paljbu po sutkinji te su je prozvali za glumu. No, svjetski broj jedan odlučio im je poslati stati u kraj s vrijeđanjima sutkinje.

From these moments, we grow stronger and we rise above. Sharing love with everyone. Europe here I come ✈️ (2/2)

— Novak Djokovic (@DjokerNole) September 7, 2020