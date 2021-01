ĐOKOVIĆ ZABRINUO NAVIJAČE: Novak se povukao s egzibicijskog meča, a onda se dogodio veliki preokret

Prvi svjetski reket Novak Đoković zabrinuo je navijače uoči početka Australian Opena. Naime, 15-ak minuta prije ekshibicijskog meča u Adelaide otkazao je nastup zbog problema s ozljedom. Umjesto njega na teren je izašao Filip Krajinović. Međutim nakon prvog seta Đoković je promijenio odluku o zaigrao u drugom setu. Meč protiv Jannika Sinnera završio je rezultatom 6:3, 6:3 za srpske tenisače.

“Žao mi je što nisam mogao igrati od početka. Morao sam odraditi jedan tretman s fizioterapeutom i nisam se najbolje osjećao u posljednjih nekoliko dana. Želio sam igrati, ali to nije lako. Ali to je ono što moramo, profesionalci smo, učimo kroz godine igrati s bolom. Ovo je samo pitanje je li je bol podnošljiva ili ne”, rekao je Đoković za mikrofonom.

Ok so just tuning back into the Adelaide tennis exhibition and see Novak Djokovic came on court for the second set to win the match. This is the blister that caused him to miss the first set. What a rollercoaster. #AdelaideTennis pic.twitter.com/CluGOqAEn9

— Chelsea Hetherington (@chelsea_hetho) January 29, 2021