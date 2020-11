Prvi tenisač svijeta Srbin Novak Đoković posljednji je polufinalist ovogodišnjeg ATP finala u Londonu, on je u susretu 3. kola skupine “Tokio 1970” svladao Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-3, 7-6 (4).

Bio je to izravni dvoboj za drugo mjesto u skupini i dvoboj protiv Austrijanca Dominica Thiema u subotnjem polufinalu.

Đoković je natjecanje u skupini završio s dvije pobjede i jednim porazom, dok je Zverev završio turnir s jednom pobjedom i dva poraza.

The semi-finals are set!

🇦🇹 Thiem v Djokovic 🇷🇸

🇷🇺 Medvedev v Nadal 🇪🇸

Who wins the #NittoATPFinals from here? pic.twitter.com/3kwExX2ZWP

— ATP Tour (@atptour) November 20, 2020