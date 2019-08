ĐOKOVIĆ SE POSRAMIO, STAVIO RUKE NA LICE PA PROGOVORIO O NEUGODNOJ TEMI: ‘Jao, mama će ovo gledati…’

Tenisač je otvorio dušu u razgovoru za Vice Sports

Prvi svjetski reket Novak Đoković otkrio da je kao mlađi znao konzumirati alkohol o čemu mu je bilo pomalo neugodno govoriti.

“Daš li si nekad oduška i u kakvom okolnostima se to događa? Stani, jesi li se ikad napio”, postavio mu je voditelj pitanje.

“Ju, jesam! Jao, mama će ovo gledati…”; odgovorio je Nole nakon čega je rukama prekrio lice od srama.

Napija se od ljubavi

“Jesam, napio sam se dok sam pio alkohol. Sada se napijam samo od ljubavi (smijeh) ili drugih stvari. Kada sam posljednji put pio alkohol? Godinama ne pijem alkohol. Ranije jesam i onda kao sportaš koji rijetko pije alkohol, a to je opće poznato, jedna čaša bilo čega ubaci u ‘mašinu’ i ne znam gdje sam. Ako se to računa, imao sam puno takvih pijanstava. Ali, nemam… I toga se ne sramim jer to je sastavni dio mog životnog putovanja i naprosto težim tome da idem prema ispunjenju nekih ciljeva, sportskih. Sada sam prestao tragati, a više biti. Manje vremena provodim u budućnosti, a više u sadašnjosti“, kazao je Nole.