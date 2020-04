ĐOKOVIĆ REKAO DA SE NEĆE CIJEPITI, UGLEDNI EPIDEMIOLOG OŠTRO REAGIRAO: ‘Majstore, ubuduće nemoj odgovarati na takva pitanja…’

‘Ja prvi nisam za to, neću se cijepiti. Morat ću razmisliti ako to bude obvezno i za sada stojim iza toga’, rekao je Đoković

Srpski epidemiolog Predrag Kon reagirao je na izjavu prvog tenisača svijeta i njegovog sunarodnjaka Novaka Đokovića koji je u nedjalju u razgovoru na Facebooku s drugim srpskim sportašima iznio svoj stav o koronavirusu i rekao da se ne nemjerava cijepiti.

ĐOKOVIĆ PODIGAO PRAŠINU U RAZGOVORU O PANDEMIJI: ‘O jednoj stvari oko koronavirusa se ne priča, ja se neću cijepiti’

Sada mu je Kon putem društvenih mreža odgovorio na izjavu koja je podigla veliku prašinu.

“Kao jednom od najvjernijih Đokovićevih navijača, volio bih da sam imao prilike približiti mu značaj i ogroman doprinos imunizacije za zdravlje stanovništva. Sada je kasno, stvorio je pogrešne stavove i više nema pomoći. Majstore, želim ti sve najbolje. U budućnosti, pokušaj izbegavati izravne odgovore na pitanja o cijepiljenju jer imaš ogroman uticaj”, napisao je Kon, a prenose srpski mediji

‘Koja će to biti cjepivo ako još ne postoji?’

Podsjetimo, Đoković je o cjepivu rekao sljedeće: ““Ja prvi nisam za to, neću se cijepiti. Morat ću razmisliti ako to bude obvezno i za sada stojim iza toga, ali hoće li se to promijeniti ako ću morati putovati? Nisu veliki izgledi da se tenis nastavi u rujnu ili srpnju i koje će to biti cjepvo ako sada još ne postoji”.

Njegova izjava glasno je odjeknula u cijelom svijetu i prenijeli su je brojni mediji.