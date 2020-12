ĐOKOVIĆ POVUKAO SVOJU KANDIDATURU ZA MJESTO U ATP SAVJETU IGRAČA: ‘Nerado i teška srca to radim…’

Na Twitteru je rekao da je nekoliko dana nakon njegove nominacije ATP usvojio novo pravilo koje ga je stavilo u tešku poziciju

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković povukao je kandidaturu za mjesto u ATP Savjetu igrača.

Osvajač 17 Grand Slam naslova, koji je ovoga ljeta osnovao novo tenisko udruženje – Uniju igrača (PTPA), zahvalio se svima koji su ga nominirali, ali je objasnio zbog čega ne može ostati u utrci.

“Kao prvo, počašćen sam podrškom i povjerenjem onih koji su me nominirali. Nažalost, imajući u vidu posljednje događaje osjećam obvezu povući svoje ime s liste kandidata. Ne želim stvoriti konflikt niti bilo kakvu neizvjesnost oko izbora igrača. Nerado i teška srca to radim. Iskreno vjerujem da postoji put unaprijed, nešto što će unaprijediti živote igrača, posebno onih nisko rangiranih i što će imati pozitivan utjecaj na tenis. Uvjeren sam da će PTPA to uskoro uspjeti ostvariti,” poručio je srpski tenisač.

Novo pravilo

Đoković je u objavi na Twitteru kazao kako je nekoliko dana nakon njegove nominacije ATP usvojio novo pravilo koje ga je stavilo u tešku poziciju.

Pravilo je da svi članovi novoformirane PTPA ili bilo koje druge asocijacije, za koje se vjeruje da imaju ‘sukob interesa’, ne mogu biti nominirani ili izabrani u ATP Savjet igrača.”

Na kraju je naglasio da u sportu kojim se bavi nema sukoba interesa.

Federer i Nadal nezadovoljni

“Nadam se da ćemo ići naprijed, to se ne odnosi samo na osnivanje novih asocijacija na igračkom nivou, već i na sve strukture unutar ATP,” rekao je Đoković.

Švicarac Roger Federer i Španjolac Rafael Nadal su prje nekoliko mjeseci preko Twittera izrazili nezadovoljstvo što Đoković osniva novo udruženje.

“Svijet i sport su trenutno u vrlo zahtjevnom i kompliciranom položaju. Osobno smatram da je sada vrijeme kada svi moramo ostati mirni i djelovati u istom smjeru. Sada je vrijeme za zajedništvo”, napisao je Nadal na twitteru, dok je Federer dodao: “Sada je vrijeme da u tenisu napravimo nešto veliko, ali samo ako smo jedinstveni. Igrači, turniri i krovne organizacije moraju djelovati zajedno, nije vrijeme za podjele.”