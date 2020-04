ĐOKOVIĆ PODIGAO PRAŠINU U RAZGOVORU O PANDEMIJI: ‘O jednoj stvari oko koronavirusa se ne priča, ja se neću cijepiti’

Srpski tenisač u Facebook liveu rekao je što misli o situaciji s koronavirusom

Prvi tenisač svijeta Novak Đoković sudjelovao je u razgovoru putem “Facebook livea” s drugim srpskim sportašima, među kojima su bili umirovljeni nogometaš Marko Pantelić, koji je prebolio koronavirus, odbojkaš Aleksandar Atanasijević, vozač Dušan Borković te tenisači Filip Krajinović, Viktor Troicki, Janko Tipsarević i Nenad Zimonjić.

Tema razgovora bila je pandemija koronavirusa koja trenutno vlada svijetom, a Đoković je iznio svoj stav o opasnom virusu i rekao da se ne nemjerava cijepiti.

“Postoji opasnost da se čovjek zarazi, bit ćemo u karanteni koliko god je potrebno – to ćemo ispoštovati, ali mislim da su ljudi uplašeni i zbunjeni, a ne vidim da se priča o tome kako čovjek može sam sebe i svoj imunitet ojačati i tako smanjiti mogućnost da zaraze. Odlučili su se za karantenu da se te mogućnosti smanje, ali imunitet postoji i za borbu i s ostalim zarazama”, rekao je Đoković.

Drugačiji svijet

Zatim je progovorio o životu nakon zdravstvene krize.

“Mislim da će to biti utisnuto duboko u ljudsku podsvijest i da će se ljudi bojati biti blizu drugima. Kada netko kašlje, puno će nam toga prolaziti kroz glavu. Koliko će se toga promijeniti ne znam, ali glavni problem će biti putovanje. Priča se o obveznom cijepljenju za 18 mjeseci. Ima li drugih rešenja ili je to jedino. Postoji milijun stvari i mislim da će utjecaj na sve sportove biti velik”, smatra srpski tenisač.

‘Koje je to cjepivo?’

Za kraj je rekao što misli o cijepljenju.

“Ja prvi nisam za to, neću se cijepiti. Morat ću razmisliti ako to bude obvezno i sada stojim iza toga, ali hoće li se to promijeniti ako ću moći putovati. Nisu veliki izgledi da se tenis nastavi u rujnu ili srpnju i koje će to biti cjepvo ako sada još ne postoji”, zaključio je.