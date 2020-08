ĐOKOVIĆ OSVOJIO CINCINNATI I UPISAO SE U POVIJEST: Za 80. naslov u karijeri pobijedio je Miloša Raonića

Prvi tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković pobjednik je ovogodišnjeg izdanja ATP turnira Western and Southern Open koji se zbog pandemije koronavirusa umjesto u Cincinnatiju igrao u New Yorku, on je nakon dva sata igre u finalu svladao Kanađanina Miloša Raonića sa 1-6, 6-3, 6-4.

Bio je ovo 11. međusobni dvoboj Đokovića i Raonića i 11. pobjeda srpskog igrača.

Novak Djokovic comes back from a break down in the 3rd, beats Milos Raonic 1-6, 6-3, 6-4 to win Cincinnati. Ties Nadal with 35 M1000 titles. He is now 23-0 in 2020. pic.twitter.com/dhHH2klIrv

— José Morgado (@josemorgado) August 29, 2020