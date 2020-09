ĐOKOVIĆ OSVOJIO KLJUČNI POEN I ZAURLAO PREMA IVANIŠEVIĆU: Pogledajte trenutak o kojem bruji regija

Prvi tenisač svijeta Novak Đoković nakon tri sata i 15 minuta svladao je Kylea Edmunda sa 6:7, 6:3, 6:4, 6:2 i prošao u treće kolo US Opena.

Edmund je odlično započeo meč i osvojio prvi set, nakon čega je Đoković krenuo u veliki preokret i na kraju sigurno slavio.

Can anyone stop Novak Djokovic?

The world number one suffered a slight scare against Britain's Kyle Edmund but moves into R3 after winning 6-7, 6-3, 6-4, 6-2.🎾#USOpen pic.twitter.com/ROQJsZnU4X

