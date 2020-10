ĐOKOVIĆ NAJAVIO MEČ GODINE: ‘Ovo je njegova kuća, on je ovdje glavni, ali sjetite se što se dogodilo prije pet godina’

Španjolac Rafael Nadal i Srbin Novak Đoković igrat će u finalu grand slam turnira tenisača u Roland Garrosu u nedjelju u Parizu. Nadal je u polufinalu svladao Argentinca Diega Schwartzmana sa 6-3, 6-3, 7-6 (0), dok je Đoković imao puno teži posao s Grkom Stefanosom Tsitsipasom sa 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1 nakon četiri sata igre.

SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL U FINALU ROLAND GARROSA: Đoković nakon velike borbe izborio okršaj s ‘kraljem zemlje’

Nakon što je prvi tenisač svijeta bez većih problema dobio prva dva seta, u trećem je napravio “break” i kod 5-4 servirao za pobjedu, te se činilo da će lako do finala. Đoković je imao i meč-loptu na svoj servis, no Tsitsipas je pronašao snage, izjednačio na 5-5, a potom je sa svojom dobro igrom i Đokovićem pogreškama uzeo dva uzastopna gema i set.

Četvrti set započeo je bolje Tsitsipas, poveo s 2-0, ali je Đoković odmah vratio izgubljeni servis. No, kako je vrijeme odmicalo Grk je igrao sve bolje i u 10. gemu dočekao Đoković slabiji servis-gem za poravnanje u setovima.

