Srpski tenisač Novak Đoković nije se suzdržavao tijekom osmine finala Australian Opena u kojem se sastao s Milošem Raonićem. Naime, prvo je prigovorio sucu zbog fotoreportera.

“Zašto fotoreporteri stoje iza nas? To nije mjesto za njih. Trebaju biti sa strane”, kazao je uznemireni Đoković.

Nešto kasnije pak vikao je prema tribinama.

“Šta kašlješ u pi**u materinu, bre”, zaurlao je Đoković, a kamera je pokazala prema loži u kojoj se nalazi njegov tim s Goranom Ivaniševićem.

Snimku tog događaja pogledajte ovdje.

Novak Djokovic is asking for the photographers to move!

"It's not their place!" 😠

Djokovic is NOT happy tonight! 😠

First it was the photographers – now it's his own box feeling the heat!

WATCH: @Channel9

STREAM: https://t.co/TYsz5RZN3Z#9WWOS #AusOpen #AO2021 pic.twitter.com/fVd91F33cY

— Wide World of Sports (@wwos) February 14, 2021