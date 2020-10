ĐOKOVIĆ ĆE PRVI PUT NAKON 13 GODINA IGRATI TURNIR U BEČU: Pobjedom bi ‘zacementirao’ prvo mjesto na ATP ljestvici na kraju godine

Prvi tenisač svijeta Novak Đoković nastupit će na turniru Erste Bank Open u Beču.

Ova vijest potvrđena je dan nakon što je Đoković uvjerljivo izgubio finale Roland Garrosa protiv Rafaela Nadala (6-0, 6-2, 7-5) koji je slavljem u Parizu osvojio i svoj jubilarni, 20. grand slam naslov čime se izjednačio sa Švicarcem Rogerom Federerom na prvom mjestu svih vremena.

Always able to keep things in perspective 😎@DjokerNole | #RolandGarros pic.twitter.com/OKiBM6oKcn

— ATP Tour (@atptour) October 11, 2020