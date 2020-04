ĐOKOVIĆ BIRANIM RIJEČIMA GOVORIO O IZUMITELJU ROĐENOM U HRVATSKOJ: ‘Njemu se posebno divim’

Naklonio se jednom od najvećih umova 20. stoljeća

Najbolji svjetski tenisač Novak Đoković putem Instagram livea razgovarao je sa svojim dugogodišnjim prijateljem Chervinom Jafariehom. Bilo je niz zanimljivih tema kojima su se posvetili, a ovim putem Đoković je još jednom otkrio kojoj se osobi najviše divi.

“Jedna od osoba kojoj se divim je Nikola Tesla. On je razumio važnost uma, vraćanje samom sebi te znao je pronaći način kako biti u savršenoj harmoniji. To je njemu pomoglo prilikom izuma, ideja. Mi samo prolongiramo neizbježno, moramo se suočiti s najvećom potragom u životu. Moramo biti najbolja moguća verzija sebe”, poručio je Đoković. Dodao je i kako a je tenis puno toga naučio u životu.

“Za mene je teniski teren arena gdje sve izlazi na vidjelo. Izaziva me tisuću stvari i puno moram raditi kako bih došao do svoje idealne verzije. To me motivira i pokreće. Tenis je odlična platforma za mene da napredujem”, dodao je Novak.

Kao što je poznato, Tesla je rođen 10. srpnja 1856. u selu Smiljani nedaleko od Gospića, a preminuo je 7. siječnja 1943. u New Yorku.