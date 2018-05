DOK SE VATRENI ZNOJE, ON SE BRČKA U BAZENU: Branič Liverpoola oporavlja se od najtežeg udarca u karijeru

Tražiš posao u turizmu? Postani dio Joel hotel team-a! Tražimo kuhare, konobare, recepcionere i djelatnike u domaćinstvu! Iskoristi priliku i pošalji cv na info@joelhotel.com

A post shared by Dejan Lovren (@dejanlovren06) on Apr 19, 2018 at 11:36am PDT