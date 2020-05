‘DOK SE NE NAĐE CJEPIVO NEMA LJUDI NA TRIBINAMA’: Nizozemci donijeli rigoroznu odluku za borbu s koronavirusom

Sportski događaji u Nizozemskoj održavat će se bez gledatelja dok god ne bude pronađeno cjepivo za koronavirus, izjavio je u četvrtak nizozemski ministar zdravlja Hugo de Jonge.

NIJEMCI ODREDILI DATUM NASTAVKA BUNDESLIGE: Stigle su izvrsne vijesti, još nas malo dijeli do povratka nogometa

Koronavirusom je u Nizozemskoj zaraženo preko 41.000 ljudi, a 5,288 osoba je preminulo.

Next Season’s Eredivisie Behind Closed Doors Until Coronavirus Vaccine https://t.co/QKIDcxaVvr via @NewsNowUK

— Lynn Hamer (@evilbluebird) May 7, 2020