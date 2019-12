DODIJELJENA PRIZNANJA ZA NAJBOLJEG TENISAČA I TENISČICU GODINE: Nadal i Barty su ‘svjetski prvak’ i ‘svjetska prvakinja’

Oni su obilježili godinu u svijetu tenisa

Međunarodna teniska federacija (ITF) proglasila je najbolju svjetsku tenisačicu Australku Ashleigh Barty i najboljeg svjetskog tenisača Španjolca Rafaela Nadala dobitnicima godišnje nagrade “svjetski prvak” za 2019., priopćeno je u četvrtak iz londonskog ureda ITF-a.

Nakon što je postala tek drugom Australkom koja je dohvatila čelno mjesto pojedinačne WTA ljestvice, Ashleigh Barty je postala prvom australskom tenisačicom koja će ponijeti ITF-ov naslov “svjetske prvakinje” u pojedinačnoj konkurenciji.

U najboljoj sezoni u karijeri Barty je postala osvajačicom pojedinačnog Grand Slam naslova trijumfom u Roland Garrosu, osvojila je pobjednički trofej na WTA Finalu u Shenzhenu, a predvodila je i australsku Fed Cup reprezentaciju do finala ovog natjecanja, prvog za Australiju od 1993. godine.

Nevjerojatna godina

“Počašćena sam što sam ove godine imenovana ITF svjetskom prvakinjom. Ova godina je bila nevjerojatna. Ponosna sam na moju ekipu i na sve što smo postigli te jedva čekam početak nove sezone”, izjavila je Barty u službenom priopćenju.

Rafael Nadal se vratio na svjetski teniski tron nakon 2017. zahvaljujući svom 12. osvojenom Kupu mušketira u Roland Garrosu te trijumfu na US Openu, na kojem je stigao do 19. Grand Slam trofeja. Godinu je zaključio odvevši španjolsku reprezentaciju do još jednog trijumfa u Davis Cupu, na prvom izdanju finalnog turnira u novom formatu ovog natjecanja odigranom u Madridu.

“Jako sam sretan zbog ove nagrade. Prije par godina nitko nije mogao ni zamisliti da ću po peti put završiti godinu kao ‘broj 1’ na ATP ljestvici te da ću osvojiti još dva Grand Slam naslova. Osvajanje Davis Cupa na domaćem terenu u Španjolskoj bio je idealan završetak”, izjavio je Rafael Nadal koji je po četvrti put osvojio trofej ITF-a za “svjetskog prvaka”.

Svjetski prvaci i u ostalim kategorijama

Uz Barty i Nadala, na svečanosti koja će biti održana 2. lipnja u Parizu, tijekom održavanja Roland Garrosa, Mađarica Timea Babos i Francuskinja Kristina Mladenović primit će nagradu “svjetskih prvakinja” u konkurenciji ženskih parova, dok su Kolumbijci Juan Sebastian Cabal i Robert Farah, pobjednici Wimbledona i US Opena, bili najbolji muški par u 2019.

U konkurenciji tenisačica u kolicima nagradu će drugu godinu zaredom dobiti Nizozemka Diede de Groot, pobjednica Australian Opena, Roland Garrosa i US Opena, koja je pariškim trijumfom postala prva igračica u ovoj konkurenciji sa četiri uzastopna Grand Slam naslova u dvije kalendarske godine. Argentinac Gustavo Fernandez najbolji je tenisač u kolicima drugi put u posljednje tri godine, zahvaljujući naslovima na Australian Openu, Roland Garrosu i US Openu. Australac Dylan Alcott nagrađen je kao najbolji igrač među kvadriplegičarima drugu godinu zaredom, a jedini poraz u 2019. doživio je u finalu US Opena.

U juniorskoj konkurenciji nagrade su osvojili Argentinac Thiago Tirante i Francuskinja Diane Parry.