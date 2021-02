Hrvatski Davis Cup reprezentativac Ivan Dodig i slovački tenisač Filip Polašek u svom će prvom zajedničkom finalu na Grand Slam turnirima za pobjednički trofej na Australian Opena igrati protiv branitelja naslova Amerikanca Rajeeva Rama i Britanca Joea Salisburyja.

ĐOKOVIĆ SVLADAO RUSKU SENZACIJU I UŠAO U FINALE AUSTRALIAN OPENA: Prvi igrač svijeta borit će se za svoj 18. grand slam naslov

Peti nositelji Ram i Salisbury su u petak u polufinalu svladali britansko-brazilski par Jamie Murray – Bruno Soares sa 6-4, 7-6 (2) te se tako u finalu pridružili Dodigu i Polašeku koji su dan prije bili bolji od hrvatske kombinacije Nikola Mektić – Mate Pavić s 4-6, 6-4, 6-3.

Rajeev Ram and Joe Salisbury are into the #AusOpen men’s doubles final.

They beat Jamie Murray and Bruno Soares 6-4 7-6(2) and will meet Dodig/Polasek in the final.

Salisbury could also make the mixed final. Semis later today.

— The Tennis Podcast (@TennisPodcast) February 19, 2021