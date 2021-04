DOBAR, BOLJI, NAJBOLJI, KARIM BENZEMA: Francuz srušio čudesan rekord. Samo su dvojica igrača trenutno ispred njega

Ovo mu je bio 28. gol ove sezone u dresu Reala i svakako se može reći da je on njihov najbolji igrač

U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Real Madrid i Chelsea su na stadionu Alfredo di Stefano odigrali 1-1.

Gosti su poveli u 14. minuti golom Christiana Pulišića, a izjednačio je Karim Benzema u 29. minuti.

Francuski napadač zabio je uistinu prekrasan pogodak. Akcija Reala krenula je iz kornera, Kroos je odigrao na Luku Modrića, Modrić je dao za Marcela, Marcelo poslao dugu loptu po zraku za Casemira, koji šalje povratnu na peterac. U prolazu loptu još dodiruje i Militao, a onda dolazi do Benzeme koji prvo smiruje glavom i onda iz voleja nogom zakucava loptu u mrežu.

Rekordi Benzeme

No, Benzema je usput srušio i ponešto rekorda. Ovo mu je bio 28. gol ove sezone u dresu Reala i svakako se može reći da je on njihov najbolji igrač. Nadalje, ovo mu je 71. gol u Ligi prvaka i time je dostigao legendarnog Raula, ali Španjolcu su do te brojke trebale 142 utakmice, a Benzemi dvanaest manje.

Benzema je sada četvrti na ljestvici najboljih strijelaca u povijesti Lige prvaka. Ispred njega su Robert Lewandowski sa samo dva gola više, ali nedodirljivi su zato Lionel Messi sa 120 i Cristiano Ronaldo sa 134 gola.

Kada su u pitanju igrači Reala u Ligi prvaka, onda je ispred njega samo Cristiano Ronaldo.

Benzema je ujedno i najstariji Realov strijelac jer zabio je s 33 godine i 129 dana, a Ronaldo je posljednji gol za Real u Ligi prvaka zabio s 32 godine i 86 dana.