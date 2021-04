DJEVOJKA KOJA JE OPTUŽILA RONALDA ZA SILOVANJE PONOVNO TRAŽI NOVAC: Želi ogromnu odštetu za duševnu bol

Jedna od najvećih svjetskih nogometnih zvijezda, 35-godišnji Portugala Cristiano Ronaldo, prije tri godine se našao u skandalu nakon što ga je Amerikanka Kathryrn Mayorga optužila za silovanje.

Kathryn je upoznala Ronalda 2009. godine u noćnom klubu u Las Vegasu i tvrdi je da ju je iste večeri Portugalac prisilio na analni seks u svojem apartmanu.

Mayorga je šutjela cijelo vrijeme budući da joj je on nakon toga platio 375 tisuća dolara u izvansudskoj nagodbi, a cijeli slučaj je ponovno isplivao na površinu 2018. kada je njemački Der Spiegel otkrio cijelu priču i otkrio detalje.

“Zamolio me da mu dodirnem penis ‘samo’ na 30 sekundi. Kada sam rekla da to neću napraviti, zamolio me da ga stavim u usta. Kakav je to idiot! Smijala sam mu se jer sam mislila da se šali. Taj tip koji je toliko poznat i toliko zgodan je u biti luđak i perverznjak kad takve stvari radi. Rekao je da će mi dopustiti da ga poljubim. Na što sam odgovorila da ću ga poljubiti, ali da neću dodirnuti njegov penis. Vrlo snažno je navalio na mene i počeo me dirati te je odjednom bio na meni”, ispričala je Mayorga koja tvrdi da ga je nakon toga odgurnula i rekla da se ne želi seksati s njim, a on ju je, kako tvrdi, odvukao u spavaću sobu.

Ronaldo je zanijekao da se to dogodilo, a nakon sudskog procesa 2019. godine je oslobođen svih optužbi.

No, Mayorga je sada povukla novi potez – od Ronalda traži 25 milijuna dolara za duševnu bol koja se dogodila, isto toliko za duševnu bol i patnju kroz koju će prolaziti u budućnosti te 25 milijuna naknade.

