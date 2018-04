DIVOVSKI PENIS IZAZVAO SUKOBE DELIJA I GROBARA: Zvezda s razglasa pustila pjesmu ‘Dalmatinac sam’

Neredi su opet izbili na tribinama za vrijeme najvećeg derbija u Srbiji.

I 157. vječni derbi između Crvene Zvezde i Partziana odigran u subotu na Marakani nije mogao proteći bez incidenta. Tijekom poluvremena navijači su napravili kaos na tribinama te je derbi prekinut na nekoliko minuta, javlja Kuriir.

Delije su prešle na zapadnu tribinu od kuda su napali navijače Partizana. Ovi su im uzvratili te su počeli lomiti zaštitnu ogradu i gađati ih pirotehničkim sredstvima. Zbog toga se umiješala policija kako bi obuzdala masu.



Telegraf javlja da su navijači Partizana bili isprovocirani potezom navijača Zvezde te da je to pokrenulo nerede. Taj je navijač, naime, nosio divosvki balon u obliku muškog spolnog organa. On je došao do ograde koja ja razdvajala navijače, a nakon toga je uslijedio kaos.

Crvena zvezda podsjetila je, inače, suparnike na prethodni derbi u kojem je sedmorica splitskih huligana sudjelovalo u neredima. Zvezda je tako s razglasa pustila Grobarima pjesmu Mladena Grdovića ‘Dalmatinac sam’. (VIDEO)