DIREKTOR INTERA PROGOVORIO O BRZOZOVIĆEVOJ SUDBINI: ‘On zna da je pogriješio. Jedan je od igrača na koje računamo, ali…’

Direktor talijanskog Intera Piero Ausilio na početku priprema za sljedeću sezonu progovorio je za Sportitalia i osvrnuo se na aktualno stanje u Nerazzurrima te na budućnost hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića, koji je jedan od važnijih igrača te momčadi, a u posljednje vrijeme povezuje ga se s transferom u druge klubove.

Na početku je Ausilio rekao kako nema istine u pričama da Inter radi na transferima Lionela Messija, N’Goloa Kantea i Federica Chiese, pa se osvrnuo na igrače koji bi mogli napustiti klub.

Brozović je jedan od onih koji se najviše spominju u tom kontekstu.

Ugledna Gazzetta dello Sport nedavno je objavila da trener Intera Antonio Conte i klub ne bi imali ništa protiv njegovog transfera. Iako je Vatreni izvrstan igrač, njegove “aktivnosti” van terena to su zasjenile.

