DIREKTOR BERLUSCONIJEVOG KLUBA OBJASNIO ZAŠTO SU ODLUČILI DOVESTI MARIĆA: Otkrio i tko je dao ključni pristanak za taj transfer

View this post on Instagram

Mirko Maric è arrivato in Italia: le prime immagini del nuovo attaccante del Monza. Segui il live testuale anche su Monza-News https://www.monza-news.it/breaking-news-monzanews/calciomercato-monza-visite-mediche-fissate-per-maric-le-cifre-delloperazione-per-il-capocannoniere-del-campionato-croato-video . . . #Maric #mirkomarić #mirkomaric