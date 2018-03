“Kada ti zamahnu novcem ispred nosa, rijetko tko će reći ne. Kod takvih jedino što možeš jest razvijati njihovu ljubav i privrženost”, govorio je Rađa o zadržavanju mladih igrača u Hrvatskoj

Dino Rađa s obitelji radi na preseljenju iz Splita u Zagreb, a glavni razlog za to je njegov sin Roko koji igra u dresu Cedevite. Naš istaknuti košarkaš smatra da u Splitu njegov sin ne bi imao uvjete za razvoj koje ima u Zagrebu:

“Nažalost, klub previše ovisi o gradu i politici pa nikad nema dovoljno novca za ulaganje u mlađe uzraste i adekvatne trenere za njih. Moja je ideja bila da Split stvara svoje igrače, čeka neku svoju priču i da klub živi od proizvodnje talenata. Iluzorno je očekivati da će klub kupovati igrače od 50 do 100 tisuća eura i s njima raditi rezultat. Očito je da to bez privatnika, onoga koji će u tome vidjeti svoj interes, neće ići”, rekao je Rađa u razgovoru za Večernji list.

‘Prerano su otišli u NBA’

Osvrnuo se i na brojne mlade igrače koji su prema njegovom mišljenju, prerano napuštaju Hrvatsku te odlaze u europske klubove i NBA:



“Kada ti zamahnu novcem ispred nosa, rijetko tko će reći ne. Kod takvih jedino što možeš jest razvijati njihovu ljubav i privrženost, a to možeš tako da mu daš tretman, opremu, da se on osjeća dijelom sredine iz koje mu je teško otići. Naši mladi košarkaši prerano su došli u NBA. Trebali su se razvijati još sezonu-dvije u Europi, a najbolji primjer za to upravo je Šarić koji je, prije odlaska u NBA, odradio dvije euroligaške sezone. U NBA je stigao kao formiran igrač i odmah počeo igrati s ozbiljnom minutažom, za razliku od Hezonje koji je na takvo što trebao čekati dvije i pol sezone.”

‘Što više presica, to više materijala za buđenje’

Posebno zanimljiv odgovor Rađa je dao na pitanje o Zdravku Mamiću koji ga je jednom prilikom nazvao kretenom. Naš istaknuti košarkaš u nekoliko je intervjua izjavio da ne želi gledati hrvatsku nogometnu reprezentaciju dok hrvatskim nogometom vlada jedan čovjek, što Mamiću nije najbolje sjelo:

“Neću, mene ovo veseli i nisam se uzbudio ni najmanje. Ne pada mi na pamet ni odgovarati Zdravku Mamiću. Uostalom, ja sam njegov najveći fan”, izjavio je Rađa pa pojasnio kako se budi uz glas Zdravka Mamića.

Kada se mora ustati u osam sati s mobitela mu kreću urlici “đubre, đubre, mučko đubre”, a ako se bude nešto kasnije kreće “zmazan si, prljav, smrdiš…”.

“Što više presica, to više materijala za buđenje. Jedino što mu mogu reći jest da mu preporučujem da zaštiti svoja prava na ZAMP-u jer ovako to ljudi besplatno koriste”, poručio je Rađa Mamiću.