DINAMU SE U KLAGENFURTU SVE POKLOPILO: Kiksao Vlašićev CSKA, Bradarić vrhunski asistirao u visokoj pobjedi Lillea

U susretu 1. kola H skupine Europske lige Milan je na gostovanju pobijedio Celtic sa 3-1, dok je u dvoboju iz iste skupine Lille u Pragu porazio Spartu sa 4-1. Pobjede su ostvarili i Tottenham, Leicester City, Villarreal i Braga.

Milan je bez i dalje ozlijeđenog Ante Rebića uspješno preskočio gostovanje kod Celtica. “Rossoneri” su nakon prvog poluvremena vodili 2-0 golovima Krunića (14) i Brahima Díaza (42), smanjio je Elyounoussi u 76. minuti, da bi Hauge u drugoj minuti sudačke nadoknade potvrdio tri boda za talijanski sastav.

PA KAKVOG TO IGRAČA HRVATSKA IMA: Vlašić se poigrao sa suparnicima pa savršenom asistencijom oduševio sve

U drugom susretu Lille je porazio prašku Spartu sa 4-1. Sjajnu predstavu pružio je trostruki strijelc Yazıcı (45, 60, 75), a među strijelce se upisao i Ikone (66). Za češki sastav, koji je od 23. minute igrao s igračem manje nakon isključenja Krejčija, zabio je Dočkal (46). Domagoj Bradarić je igrao do 76. minute za Lille te je namjestio gol za 2:1 Bradarićevu asistenciju pogledajte ovdje.

Tottenham je u susretu J skupine pobijedio LASK sa 3-0 golovima Lucasa Moure (18), Andradea (27-ag) i Son Heung-Mina (84), dok je Royal Antwerp na gostovanju porazio Ludogorec sa 2-1.

Milan's form in all competitions since Italian football resumed in June:

DWWDWWDWWWDWWWWWWWWW

Unbeaten in 20. 👏 pic.twitter.com/fhn3gTmo9m

— Squawka Football (@Squawka) October 22, 2020