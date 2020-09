DINAMOVI KRVNICI NAKON 25 GODINA IZBORILI LIGU PRVAKA: Uz Ferencvaroš, to je uspjelo i Olympiakosu te Dynamu iz Kijeva

Nogometaši kijevskog Dynama, grčkog Olympiakosa i mađarskog Ferencvarosa izborili su plasman u Ligu prvaka, dok Gent, Omonija i Molde sele u Europsku ligu.

FERENCVAROŠ SE IZVUKAO U LUDOJ UTAKMICI: Dinamovi krvnici remizirali u ‘cirkusu’ sa šest golova, Uzuni opet zabio

Nakon što je u Belgiji slavio sa 2-1, Dynamo je u Kijevu pobijedio Gent sa 3-0.

Golove za ukrajinski sastav u kojem je pomoćni trener Ognjen Vukojević, zabili su Vitalij Bujalski (9), Carlos De Pena (36-11m), Gerson Rodrigues (49-11m).

Ferencvaros i Molde su nakon lude, 3-3 utakmice u Norveškoj, u uzvratu u Budimpešti odigrali 0-0, pa Mađari, koji su izbacili Dinamo idu u elitno društvo.

Tako će Ferencvaroš igrati Ligu prvaka prvi put nakon 25 godina.

Gosti su bili bliži pobjedi, imali su nekoliko lijepih prilika, no mreža domaćeg sastava je ostala nedirnuta.

