DINAMOVE IGRAČE, IZGLEDA, ČEKA PRAVI PAKAO: Zvijezda Villarreala najavila rat protiv ‘modrih’ – ‘Znate što sam primijetio kod njih?’

Villarrealov lijevi bek Alberto Moreno očekuje u četvrtak (21 sat) na Maksimiru ‘rat’ sa zagrebačkim Dinamom u prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige te smatra kako hrvatski prvak može njegovoj ekipi nanijeti puno štete iz kontranapada.

“Ono što sam vidio o Dinamu jest da je to ekipa koja ti može nanijeti veliku štetu iz kontranapada, jer naprijed ima iznimno brze igrače. Mislim da će sve ovisiti o nama, više se na to trebamo fokusirati nego razmišljati o suparniku. Budemo li na terenu ujedinjeni, budemo li igrali kao što inače igramo, budemo li to doista mi te budemo li radili stvari koje nam je ovaj tjedan rekao trener Unai Emery, vjerujem da imamo velike šanse pobijediti u ovoj utakmici”, izjavio je 24-godišnji Moreno u utorak na konferenciji za medije u Villarrealovom trening-centru.

Sedmoplasirana momčad španjolskog prvenstva u četvrtak će istrčati u Maksimiru protiv Dinama a uzvrat je 15. travnja u Villarrealu, gradiću na jugiostoku Španjolske udaljenom 60-ak kilometara sjeverno od Valencije.

“Ipak, ovo je četvrtfinale Europske lige, ostalo je osam najboljih momčadi pa ovo neće biti nimalo laka utakmica. Onaj tko misli da će nam biti lako u velikoj je zabludi. Moramo stoga ući u utakmicu sa svim raspoloživim snagama, za mene je to dvoboj na život i smrt”, rekao je Moreno.

“U četvrtak nas čeka ‘rat’ u Hrvatskoj pa je potrebno izaći iz njega kao pobjednik. Tražit ćemo pobjedu na bilo koji način te sam uvjeren da je ova momčad sposobna i ostvariti tu pobjedu”, dodao je.

Španjolci su u opasnoj formi

Villarreal je u posljednjih pet utakmica upisao pet pobjeda. Dva puta je bio bolji od kijevskog Dinama u osmini finala Europske lige, a u prvenstvu je slavio protiv Eibara, Cadiza i Granade.

“Pobijedili smo u tri prvenstvene utakmice zaredom, nalazimo se u nevjerojatno dobroj formi. Imamo 25 ili 26 igrača koji žele igrati, koji se maksimalno trude da dobiju priliku, a takva konkurencija je dobra. U prvenstvu smo imali lošu seriju tijekom koje u osam utakmica nismo uspijevali pobijediti, no uz uloženi napor smo promijenili tu negativnu dinamiku”, izjavio je Moreno koji je zbog ozljede križnih ligamenata izbivao s terena od 2. rujna 2020. do 15. ožujka ove godine te propustio ukupno 41 utakmicu.

U subotu je u gostujućoj pobjedi od 3-0 nad Granadom odigrao zadnjih šest minuta, a prije toga i svih 90 minuta u trening utakmici prve i druge ekipe Villarreala.

“Poslije toliko dugog izostanka bio sam jako uzbuđen, poput mladog debitanta”, napomenuo je Moreno koji se vratio na travnjak u trenutku kad se rezervni lijevi bek Pervis Estupinan ozlijedio tijekom okupljanja reprezentacije Ekvadora.

Prvi lijevi bek zasad je Alfonso Pedraza koji je startao protiv Granade.

No, Moreno ima više međunarodnog iskustva od suigrača na toj poziciji. Ponikao u Sevilli s tim je klubom 2014. godine osvojio Europsku ligu, a onda je otišao u Liverpool s kojim je 2019. osvojio Ligu prvaka. Nakon što je postao prvak Europe s tom engleskom ekipom stigao je u Villarreal, gdje je zbog problema s ozljedama nastupio u samo 20 utakmica.

“U Europskoj ligi smo na lijepom putu, to bi bio jedan prekrasan trofej. Sada ćemo nastojati iskoristiti ovaj dobar trenutak u kojem se nalazimo i dati sve od sebe”, poručio je 28-godišnji nogometaš.

Ključan igrač Moreno

Villarreal je dosad tri puta prolazio u polufinale Kupa UEFA-e i Europske lige no onda je sva tri puta bio poražen. Godine 2004. eliminirala ga je Valencia, 2011. je bio bolji Porto, a 2016. Liverpool.

“Razmišljati o tituli…razmišljam o njoj ali najbolje je ići utakmicu po utakmicu, kolo za kolom, jer to je način kako se osvaja naslov. Svi ovdje razmišljamo o tituli, to bi bilo lijepo za ekipu, veličanstveno za klub i navijače”, rekao je Moreno.

Njegov prezimenjak, napadač Gerard Moreno, s 23 gola u 32 utakmice najbolji je strijelac Villarrela. U subotu je zabio sva tri gola Granadi, od toga dva iz kaznenih udaraca, a trener Unai Emery je još ranije izjavio kako mu je on ključan igrač.

“Gerard Moreno na treninzima i utakmicama radi spektakularne stvari, na sjajnoj je razini, ide ga gol, zna kontrolirati loptu, uspješno se postavlja na terenu, kreće se poput ribe u vodi”, izjavio je prezimenjak mu Alberto.

“No, trebamo se fokusirati na rad kompletne ekipe. Jer, što bi on sam mogao napraviti? Potrebno je zajedno igrati, svi trebaju doprinositi, a to na kraju pomaže i njemu da bude velik igrač. Upravo zbog tog zajedničkog rada ove sezone nismo izgubili niti jednu utakmicu u Europskoj ligi, a to se teško postiže.”