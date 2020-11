Nogometaši zagrebačkog Dinama stigli su nadomak plasmana u šesnaestinu finala Europske lige nakon što su u četvrtak u susretu 4. kola skupine K kao gosti u Klagenfurtu svladali austrijski Wolfsberger s 3-0 (0-0) te se tako izdvojili na vrhu ljestvice.

Strijelci su bili Lovro Majer u 60., Bruno Petković u 75. i Luka Ivanušec u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Dinamo je tako i nakon četiri kola ostao bez primljenog pogotka u Europskoj ligi, a s osam osvojenih bodova predvodi ovu skupinu.

UEFA je dan nakon što su odigrane sve utakmice objavila najbolju momčad 4. kola Europske lige i u njoj se našao jedan igrač zagrebačkog Dinama – vratar Dominik Livaković.

This week's star performers! 🔥🔥🔥

©️ Who would you pick as captain?@fedexeurope | #UELTOTW | #UELFPZ | #UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 27, 2020