Godinu dana je prošlo otkako je iz Londona preselio u Hrvatsku

Dinamov nogometaš Robbie Burton našao se pod povećalom engleskih medija nakn što je ždrijeb Europske lige spojio Modre s Tottenhamom. Razlog tomu je taj što je riječ o nekadašnjem igraču Arsenala, najvećem rivalu Spursa. Uoči prve utakmice osmine finala dao je intervju za The Sun, a sada je otvorio dušu Daily Mailu. Govorio je, među ostalim, i o životu u Zagrebu. Pitanje o potresu, koji ga j zatekao ubrzo nakon što je stigao, bilo je neizbježno.

MLADI DINAMOVAC ZBOG TOTTENHAMA POD POVEĆALOM ENGLESKIH MEDIJA: ‘Nikada ne bih mogao igrati za njih’

“Bilo je bučno i zastrašujuće. Prvi put sam iskusio kako je to živjeti sam i u prvih mjesec dana dogodio se taj potres. Zgrada se zatresla i popucali su zidovi u mom stanu. Nisam znao što napraviti, svi su bili šokirani. I stadion je pretrpio štetu, no već je bio zatvoren zbog lockdowna. Bilo je to ludo vrijeme”, kazao je Velšanin. O Zagrebu je rekao kako je lijep grad s ugodnim ljudima.

Teška situacija

“Međutim, situacija je bila teška i nisam iskusio normalan život tamo. To čekam cijelo vrijeme”, dodao je te je otkrio da je iz Arsenala otišao jer nisu imali plan za njega.

Lockdown, earthquake, Tottenham: one year in Zagreb for Arsenal academy graduate Robbie Burton https://t.co/tOD6kc9mNR — Matt Barlow (@Matt_Barlow_DM) March 18, 2021

“Ovdje su mi ponudili plan i priliku da zaigram za prvu momčad. Igrali smo protiv njih kad sam bio u Arsenalovoj U23 momčadi i moj mi je menadžer rekao da su zainteresirani. Osjećao sam se spremnim za iskorak i nisam ih mogao odbiti. Povijest kluba je velika i želio sam biti dio nje. Sad mi je glavni cilj zacementirati mjesto u početnih 11 i igrati svakog tjedna”, kazao je pa se osvrnuo na ogled sa Spursima.

“Dosta me ljudi zvalo i pitalo za utakmice s njima. Nadam se da možemo izvući dobar rezultat. Nismo to uspjeli u prvoj utakmici, ali nije sve gotovo. Rani pogodak ili dva i opet smo u igru. Imali smo prilike u prvoj utakmici pa se nadam da kod kuće biti bolji. Trebamo uživati i pokušati okrenuti rezultat”, poručio je.

Daily Mail je za kraj spomenuo da je Zoran Mamić podnio ostavku zbog presude Vrhovnog suda te da je njegov brat Zdravko pobjegao iz Hrvatske u BiH.

“Mamićev pomoćnik Damir Krznar preuzeo je momčad ući utakmice sa Spusrima. A Jose Mourinho misli da on ima problema”, zaključili su Englezi.