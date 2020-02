DINAMOVA ZVIJEZDA JAVILA SE NAKON ŠTO JE DOZNALA GROZNE VIJESTI: Evo što je Bjeličin ključni igrač poručio navijačima

View this post on Instagram

Ima gorih stvari u zivotu od poraza, ima gorih stvari u zivotu od jucerasnjeg penala, ima gorih stvari u zivotu od ozljede, ali cesto su potrebna desetljeca da to shvatimo. Bogu hvala pa sam toga svjestan, budi sretan i zahvalan na onome sto danas imas jer to je ono najbitnije. Bogu hvala na svemu sto imam 🥰❤️ idemo dalje nema sekiracije, hvala svima na podrsci od srca !!! 🙏🏽