DINAMOVA POLJSKA ZVIJEZDA NAKON LUDNICE SA INTEROM: ‘Sljedeći put kada budemo razgovarali, bit će to na hrvatskom’

Damian Kadzior brzo se Bjelici nametnuo kao jedan od glavnih igrača

Damian Kadzior, igrač kojega je Nenad Bjelica osobno pikirao kao pojačanje za Dinamo, odigrao je sjajnu utakmicu tijekom pobjede Modrih nad Interom (5-3), te je upisao dvije asistencije i prvu pobjedu.

“Nije to bila laka utakmica, očekivao sam da će drugo poluvrijeme biti puno lakše jer vodili smo, stvarali puno prilika, ali se onda sve zakompliciralo, napravili smo neke greške”, rekao je Poljak za Večernji list.

‘Odgovara mi kako igra Dinamo’

“Budem, za dva mjeseca. Evo kad sljedeći put budemo razgovarali, bit će to na hrvatskom. Jako mi odgovara način na koji igra Dinamo i, ako mi trener da šansu, mogu asistirati i zabijati kao što sam to radio u Poljskoj. Eto, sad sam konačno i zabio, imao sam dosad nekoliko dobrih situacija, ali nije me htio gol”, dodao je.

“Zasad ne znam idem li na kup utakmicu, odlučit će trener. Dobio sam dosta udaraca, Inter je bio jako agresivan, ali to je nogomet. Sad je samo važno da prođemo i u kupu, a onda ćemo razmišljati o budućim suparnicima”, zaključio je Kadzior.