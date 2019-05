DINAMOVA LEGENDA NAKON DEBAKLA: ‘Zamjeram si više toga, ali…’

Nogometaši Istre poraženi su na domaćem terenu od Rijeke 7:0.

Nakon katastrofalnog poraza protiv Rijeke, trener Istre 1961 Igor Cvitanović nije skrivao svoj očaj. Na sebe je odmah preuzeo odgovornost i obećao da će se pokušati iskupiti navijačima koji su na gledali kako njihova ekipa biva ponižena na svom terenu.

‘Nisam spavao, naravno, kako ću zaspati nakon one muke. Misli na utakmicu stalno su me mučile. Teško je s time živjeti, ali u nedjelju kad sam odlazio na trening rekoh sam sebi – mora se dalje i idemo raditi da isperemo kako tako naše grijehe. Što se dogodilo sa momčadi da se tako raspadne, u čemu je taj klik, teško mi je sada odmah zaključiti. Nije stvar u tome da su jedan ili dva igrača podbacili, nego je cijela momčad bila loša. Kad je tako, zna se da je onda odgovoran trener’, prenose Cvitanovićevu izjavu Sportske novosti.

Preuzeo (dio) krivice

Nakon utakmice Cvitanović je bio poprilično očajan i svoje nogometaše nije mogao amnestirati krivnje. ‘Kad svi igrači odigraju loše, onda je prvi krivac onaj koji ih je postavio u igri. Zamjeram si više toga, ali prije svega činjenicu da nisam prepoznao gdje ide igra nakon tih prvih 20-30 minuta. Očito je da sam krivo postavio igru, odabrao neka kriva taktička rješenja i igrače za to. Nema smisla sada prozivati pojedince jer, kako sam kazao, ja sam to odlučio i izabrao. Pokazalo se krivim. Htio sam blokirati njihov desni bok, duplirao sam, ali se ispostavilo da je odande došlo najviše problema. To sam kao trener trebao spoznati odmah i korigirati stvari’, poručio je.

Nakon tog poraza Istra je na predzadnjem mjestu u HNL-u i svoj će prvoligaški status pokušati sačuvati u dodatnim kvalifikacijama.