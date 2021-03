Hrvatski prvak Dinamo u četvrtak navečer stigao je na gostovanje kod Tottenhama u sklopu osmine finala Europske lige. Prvih 20-ak minuta utakmice nije pružilo neka prevelika uzbuđenja. međutim, novinari The Athletica i CBS Sporta, Jack Pitt-Brooke i James Benge, dali su zanimljiv komentar na račun Dinamova veznjaka Lovre Majera.

“Lovro Majer rječnička je definicija hrvatskog broja 10, skroz do trake za kosu”, napisao je prvi na Twitteru.

“Ovdje sam samo zbog hrvatskih playmakera i Lovro Majer – sa svojom frizurom poput Luke Modrića, trakom za kosu poput Luke Modrića i brojem majice Luke Modrića – natjerao me da sanjam”, dodao je drugi.

Ovo je 16. ogled Modrih i nekog od engleskih klubova. U dosadašnjih 15 susreta Dinamo je upisao dvije pobjede, tri neodlučena ishoda i deset poraza uz razliku pogodaka 11-30. Međutim, dva dvoboja su upisana u povijest maksimirskog kluba.

Lovro Majer is just a dictionary definition of Croatian no10, right down to the hairband.

I'm only here for the Croatian playmakers and Lovro Majer – with his Luka Modric haircut, Luka Modric hairband and Luka Modric shirt number – has got me dreaming

— James Benge (@jamesbenge) March 11, 2021