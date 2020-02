DINAMOV TRAGIČAR O POTEZU KOJI JE KOŠTAO MODRE PREZIMLJAVANJA: Teophile konačno otkrio zašto je srušio Pjatova – ‘Znam, o tom će pričati godinama’

Uz mnogo dobrih obrambenih reakcija, Teophile je ostao najzapamćeniji po jednom svojem nesmotrenom potezu

Nogometaši Dinama družili su se s mladim navijačima u OŠ Jordanovac, a tamo su bili prisutni i mediji kojima su Modri dali zanimljive izjave.

Jedan od njih je 30-godišnji francuski stoper Kevin Theophile koji još nije produžio ugovor s Dinamom, a postojeći mu istječe u lipnju.

Razgovara se o ugovoru

“Sve je dobro, i dalje pričamo oko novog ugovora, vidjet ćemo što će se tu dogoditi. Sada nemam drugih komentara na tu temu. U Zagrebu sam već dvije godine, sve je dobro, dobro se osjećam ovdje, ali svi znamo što je nogomet. Tu se nikada ne zna, ništa ne možete znati unaprijed. Nije da sam ja ovdje nesretan ili nešto takvo, u nogometu igrači dolaze i odlaze, ali uvijek je najvažniji klub. Tako će biti i u ovom slučaju.”, prenosi njegovu izjavu 24 sata.

Uz mnogo dobrih obrambenih reakcija, Teophile je ostao najzapamćeniji po svojoj nesmotrenoj reakciji kada je duboko u sudačkoj nadoknadi laktom lupio vratara Šahtara Andrija Pjatova i skrivio jedanaesterac koji je u konačnici stajao Dinamo prezimljavanja u Europi.

“Uh, golman je bio iza mene, znam da me želio gurnuti, pa sam loše reagirao. Bio je to loš refleks, takve se stvari događaju u nogometu. Puno me ljudi podsjeća na taj detalj, znam da će se o tome pričati još godinama. Ali, ja gledam samo prema naprijed, ne osvrćem se na ono što je iza mene. Kažem, nisam najbolji stoper na svijetu, ali nisam ni najgori”, prokomentirao je branič Modrih tu situaciju.