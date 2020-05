DINAMOV KAPETAN OTVORENO O SMANJIVANJU PLAĆA I ODLASKU NENADA BJELICE: ‘Teško smo to prihvatili…’

‘Nismo mi bili samo povrijeđeni, nego zbunjeni, jer smo čuli da klub dobro stoji, a povrijeđeni smo bili ishitrenom objavom odluke u javnosti. Razočaran sam izostankom zajedništva. Trebali smo biti nikad bliže u svemu ovome, a ne baciti nas javnosti na volej’, rekao je Ademi svoju zamjerku

Kapetan Dinama Arijan Ademi osvrnuo se na turbulentno razdoblje u zagrebačkom klubu nakon epidemije koronavirusa i situacije sa smanjivanjem plaća, zbog koje je kub napustio trener Nenad Bjelica.

Posjetimo, Ademi je, u ime igrača sportskom direktoru Zoranu Mamiću poručio kako oni ne pristaju na smanjenje plaće, a isto mu je rekao i trener Nenad Bjelica.

Način na koji je predstavljeno

U međuvremenu su igrači pristali smanjiti svoje prihode, Bjelica je raskinuo ugovor s Modrima, a sada je Ademi za Sportske novosti ispričao svoju stranu priče.

“Najveći problem bio je način na koji je to svlačionici predstavljeno i ishitreno objavljeno prema javnosti bez pregovora. Nismo dobili vrijeme da se dogovorimo. Bilo je sporno što su mjere trebale trajati godinu dana, jer u tom trenutku nismo znali što će biti za tjedan ili mjesec. No, ono što je bio najveći problem za igrače je ta isplata ugovorne rate koja je trebala biti isplaćena prije izbijanja krize. Svaki od nas ima različite ugovore i smatram kako je trebalo više vremena za realizaciju i dogovor. Klub je odlučio da će skratiti mjere na šest mjeseci pod istim uvjetima i tražio odgovor: da ili ne! To je bilo malo prenaglo za igrače i izazvalo je pomutnju i nemir. Nismo rekli “ne” mjerama štednje, nego “ne” takvom modelu”, rekao je Ademi.

‘Razočaran sam izostankom zajedništva’

Oko cijele situacije pojavilo se puno neslužbenih informacija pa tako i ona po kojoj su igrači bili povrijeđeni što im klub želi smanjiti primanja jer su mu baš oni donijeli puno novca dobrim igrama u Europi.

“Nismo mi bili samo povrijeđeni, nego zbunjeni, jer smo čuli da klub dobro stoji, a povrijeđeni smo bili ishitrenom objavom odluke u javnosti. Razočaran sam izostankom zajedništva. Trebali smo biti nikad bliže u svemu ovome, a ne baciti nas javnosti na volej. Trebali smo pomagati onima koji nemaju, a ove stvari rješavati unutar četiri zida kuće kao obitelj. A ne da naš problem čita cijelo naselje, u našem slučaju cijela Hrvatska”, prokomentirao je Dinamov kapetan.

Tuga zbog Bjelice

Pronalaženje kompromisa i pregovori su na kraju prošli dobro.

“Nije to bilo popuštanje, nego pregovaranje. Pregovori su bili dobri. Klub je u pregovorima prihvatio isplatu prethodnog potraživanja prema igračima, a mi smo prihvatili šestomjesečnu štednju. Moram napomenuti da je klub također izišao ususret pojedinim igračima koji su imali svoje zahtjeve specifične, jer nemamo svi iste ugovore”, otkrio je.

Dinamo je u cijeloj ovoj krizi ostao bez trenera Nenada Bjelice koji je s Modrima bio jako uspješan. Njegov odlazak teško je pao igračima.

“Teško smo to prihvatili, ipak smo na čelu s Bjelicom ostvarili velike rezultate. Čuo sam se Bjelicom i zahvalio sam mu na svemu, rekao mu da sam ponosan i sretan sto sam imao priliku raditi s takvim trenerom”, poručio je Ademi.