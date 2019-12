Još su samo dva slobodna mjesta u osmini finala Lige prvaka

U posljednjem kolu grupne faze Lige prvaka Dinamo će u srijedu na punom Maksimiru dočekati Manchester City, a u drugom susretu se sastaju Šahtar i Atalanta.

Skupina C u kojoj se nalazi Dinamo, najveća je drama od svih osam skupina. Jedina je to skupina u kojoj svi mogu do osmine finala Lige. City je već osigurao drugi krug, a dalje mogu i Šahtar, Dinamo, te Atalanta.

“Modri” mogu do osmine finala Lige prvaka jedino ako pobijede Manchester City, a u drugi susret završi neodlučenim ishodom ili pobjedom Atalante.

JOŠ SU SAMO DVA SLOBODNA MJESTA U OSMINI FINALA: Dinamo pobjedom nad Manchester Cityjem može postati član vrlo elitnog društva

Više mogućih ishoda

U slučaju pobjede Dinamo bi skočio na osam bodova i tada u drugom susretu Šahtar ne bi smio osvojiti tri boda jer bi onda imao devet bodova i osvojio bi drugo mjesto iza Cityja. U svim ostalim raspletima hrvatski prvak ostaje bez osmine finala elitnog natjecanja “Starog kontinenta”, ali može do trećeg mjesta u skupini koje vodi u 16-inu finala Europske lige.

Ukoliko susret u Zagrebu završi bez pobjednika, momčadi Nenada Bjelice bi trebao remi u Harkovu ili pobjeda Šahtra. Tada bi City i Šahtar nastavili natjecanje u Ligi prvaka, Dinamo u Europskoj ligi, a Atalanta bi ispala.

U slučaju remija u Zagrebu i pobjede Atalante u Ukrajini, ‘Modri’ ispadaju iz Europe, Talijani idu u osminu finala ‘Champions League’, a Šahtar u Europsku ligu.

TV prijenos

Dinamo može do proljeća u Europskoj ligi i uz poraz od ‘Građana’, ali tada Šahtar mora u Harkovu osvojiti barem bod protiv Atalante. Podsjetimo, u slučaju istog broja bodova gledaju se međusobni susreti, a Dinamo je bolji od Atalante (4-0, 0-2), te lošiji od Šahtara (3-3, 2-2).

Prava na prijenos posljednje Dinamove utakmice u grupnoj fazi Lige prvaka ima HRT pa ćete ju moći gledati na njihovom drugom programu od 18:55.