Mladi Dinamov talent Joško Gvardiol (18) odabrao je klub u kojem će nastaviti karijeru. Iako je engleski Leeds dogovorio odštetu s Dinamo, Gvardiol je odbio selidbu na Otok i svoj nogometni put trebao bi nastaviti u njemačkom Leipzigu. Financijski je ponuda ovog kluba bila manja nego engleskog, ali Gvardiol je, tvrdi SN, uvjeren da je to bolji odabir za njegov razboj.

Gvardiol bi navodno trebao na ostati posudbi u Dinamu do zime ili idućeg ljeta, ovisno o nastupima Modrih u Europi. Što se tiče financijskih detalja, Modri će navodno dobiti oko 19 milijuna eura, a s bonusima bi ta cifra mogla narasti za još koji milijun.

Leeds are now out of the race to sign Josko Gvardiol. #LUFC agreed fee with Dinamo but Gvardiol refused last contract bid – he’s going to join RB Leipzig, as per Sportske Novotski. Still no agreement for Rodrigo de Paul with Udinese. Last bid [€25m] has been turned down. ⚪️

