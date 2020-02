‘DINAMO VEĆ IMA NOVOG OLMA, ALI…’: Jedan od naših najboljih trenera analizirao Modre, evo što misli da će se događati na Maksimiru

Zagrebački Dinamo ovog tjedna je ispao iz Kupa te niti drugu godinu zaredom neće osvojiti to natjecanje

Već dugo nismo vidjeli senzaciju kao u srijedu na Rujevici. Rijeka je izbacila Dinamo u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa pobjedom 1:0 na domaćem terenu. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 15. minuti kad je jedini pogodak na utakmici zabio centarfor bijele momčadi Antonio Mirko Čolak., a o Dinamovom ispadanju iz Kupa porazgovarali smo s vivšim trenerom Intera iz Zaprešića Samirom Toplakom koji je taj klub vodio rekordnih pet i pol godina.

“Kup je specifično natjecanje i toi za mene nije spektakularno iznenađenje, pogotovo s uvjetima po kojima se igrala utakmica u Rijeci”, rekao je Toplak za Net.hr pa prokomentirao Dinamovu momčad, koju je ove zime napustio najbolji igrač Dani Olmo koji je preselio u njemački Leipzig. A u susretu s Rijekom trener Modrih nije mogao računati na nastupe kapetana Arijena Ademija i veznjaka Luke Ivanušeca koji su bili ozlijeđeni.

“Bez Ademija i Olma to je sigurno drugačiji Dinamo no što je bio jer su to dva ključna igrača. A sada nije bilo ni Ivanušeca, a tri igrača je jako puno”, prokometnirao je Toplak.

‘Dinamo će ih dobro unovčiti’

Olmo je posljednje zvijezda koja je napustila Dinamo, a pretpostavlja da će uskoro s Maksimira otići i napadači Bruno Petković i Mislav Oršić te veznjak Nikola Moro.

“Ne bojim se za Dinamo, naći će nove igrače i izvući neke mlade snage. Sigurno će dobro raspolagati s novcem kojeg će zaraditi na prodajom. Dinamo je jako dobro procijenio situaciju kada je jedna generacija igrača bila na vrhu po vrijednosti rezultatu i svemu što su napravili i da treba dva – tri igrača dobro unovčiti u ovom trenutku. Neću se uplitati u njihovo poslovanje, ali siguran sam da će i dalje uspješno naplaćivati usluge svojih igrača”, rekao je o toj temi Toplak.

Tko će naslijediti Olma?

Na početku ove sezone Dinamo je doveo Luku Ivanušeca iz Lokomotive, a on se nakon Olmovog odlaska istaknuo kao igrač koji bi ga mogao zamijeniti koveden kao igrač koji može zamijeniti Olma. Evo što Toplak misli o tome:

“Nije ni Olmo na početku bio tako dobar kao sada. Ivanušecu treba dati vremena, on ima okomitost poput Olma. Treba mu dati šest mjeseci – godinu dana i Ivanušec može doći na taj nivo.”

Bez turbulencija u Dinamu

Dinamu je ovo druga sezona zaredom u kojoj neće osvojiti Kup. Lani je izgubio od Rijeke u finalu, a sada od istog protivnika već u četvrtfinalu. Na Maksimiru sigurno nisu očekivali ovakav rasplet i pitanje je kako je to utjecalo na opću atmosferu u klubu i hoće li to imati teže posljedice.

“Vjerujem da neće, Bjelica je previše toga dobroga napravio da bi u Dinamu zbog Kupa plakali. Sigurno im nije lako jer dvije godine zaredom nisu osvojili Kup, ali puno su im bitnije od Kupa one stvari koje su bile dobre. Neće to nikakve turbulencije izazvati u Dinamu”, zaključio je Toplak.