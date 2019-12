DINAMO U PROBLEMIMA DOČEKUJE CITY: ‘To je zeznuta situacija. Modri ih samo na jedan način mogu ugroziti. I United je igrao na tu kartu’

Modri u posljednjem kolu skupine C Lige prvaka mogu izboriti prolazak u knock-out fazu natjecanja

Nogometaše Dinama u srijedu od 18.55 očekuje posljednja ovosezonska utakmica u grupnoj fazi Lige prvaka. Suparnik Modrima u šestom kolu bit će Manchester City, koji je već osigurao prvo mjesto u skupini. S druge strane, Dinamo se s pet bodova nalazi na trećoj poziciji. Drugoplasirani Šahtar ima bod više od Modrih, a posljednja Atalanta ima četiri boda.

Stoga će o drugom putniku u knock-out fazu natjecanja odlučivati zadnje kolo, u kojemu će Dinamo pred punim Maksimirom čekati jako težak zadatak.

’11 kao jedan’

Svoja razmišljanja o tom susretu za Net.hr je podijelio umirovljeni hrvatski napadač Branko Strupar koji je tijekom karijere bio član tadašnjeg engleskog prvoligaša Derby Countyja.

“U Dinamu 11 igrača mora biti kao jedan. Svaki mora dati sve od sebe bez obzira u kojem sastavu City igrao jer oni su po meni jedan od kandidata za osvajanje Lige prvaka”, izjavio je Strupar.

S obzirom na to da je City već osigurao drugi krug, a za vikend ih čeka derbi s Arsenalom, očekuje se da će protiv Dinama na travnjak izaći ispremiješani sastav. To je najavio i sam trener Građana Pep Guardiola. Sergio Aguero je ozlijeđen, a Raheem Sterling, David Silva, John Stones i Bernardo Silva mogli bi dobiti poštedu. No, priliku će sigurno dobiti engleski veznjak Phill Foden.

Rotacije ništa ne znače

Strupar ističe da to nikako ne znači da će Dinamo imati lakši posao.

“Teško je igrati protiv njih, oni uvijek imaju posjed lopte i moćni su. Vjerojatno će Guardiola malo rotirati, ali to ništa ne znači. Oni koji manje igraju, tada će se htjeti dokazati. U svakom slučaju, nadam se da Dinamo može nešto napraviti, ali teško je parirati vrhunskoj momčadi poput Cityja”, rekao je.

Poraz od Manchester Uniteda

Manchester City u prošlom kolu Premierlige izgubio je u gradskom derbiju protiv Uniteda koji je iskoristio slabosti momčadi Pepa Guardiole i pobijedio igrom baziranom na kontranapadima.

“Ne znam je li dobro za Dinamo što je City izgubio u velikom derbiju protiv Manchester Uniteda. Sada će ući u utakmicu s Dinamom sa željom da se vrate na pobjedničke staze“, smatra Strupar.

Dinamo bi po njegovom mišljenju trebao ponoviti pristup Manchester Uniteda i protuudarima koristiti slabosti Cityja.

“Mislim da ih treba čekati jer sam siguran da će imati veći posjed lopte. Treba čekati kontre jer je City ranjiv kad mu oduzmete posjed lopte. Manchester United je igrao na tu kartu i “ubio” ih je na kontre. Dinamo ima ubojiti trojac – Mislava Oršića, Brunu Petkovića i Danija Olma i mislim da će oni biti prevaga kada se Cityju oduzme lopta“, izjavio je Strupar.

Bez standardnog dvojca

Problem za trenera Dinama Nenada Bjelicu predstavlja i to što su za utakmicu sa Cityjem suspendirani Dino Perić i Kévin Théophile-Catherine, koji su ove sezone činili standardni stoperski par. Strupar je to istaknuo kao veliki problem za Modre.

“Dva odlična i standardna stopera su kartonirana i mislim da je to veliki problem za Bjelicu. To je zeznuta situacija kada imaš standardne stopere. Da barem jedan može igrati, ali ne igra niti jedan…“, zaključio je.