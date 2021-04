DINAMO SPREMA NOVI OGROMAN TRANSFER: Čak četiri europska velikana utrkuju se za zvijezdu ‘modrih’, odšteta će biti paprena

Majer trenutno, prema Transfermarktu, vrijedi nemalih 10 milijuna eura

Gotovo je sigurno da će u ljetnom prijelaznom roku redove Dinama napustiti njihov ponajbolji igrač i mladi hrvatski reprezentativac, Lovro Majer. Već su sada čak četiri slavna europska kluba zainteresirana za njegove usluge, a to znači da će odšteta sigurno biti oveća.

Talijanski novinar specijaliziran za transfere, Nicolo Schira, ističe kako se u utrku za Dinamova veznjaka uključio Lazio, a da su ga prethodno potraživali Atalanta, Fiorentina i njemački RB Leipzig s kojim Dinamo već ima uspostavljene vrlo dobre trgovinske odnose.

Majer trenutno, prema Transfermarktu, vrijedi nemalih 10 milijuna eura, ali Dinamo gotovo sigurno neće pristati na tako nisku ponudu. Majer je ključni igrač “modrih” i ove sezone igra sjajno, u 38 utakmica zabio je sedam golova i još 13 namjestio, a član je i mlade reprezentacije koja sada igra četvrtfinale Eura i postoji velika šansa da čak završi i kod Zlatka Dalića u A vrsti.

Dinamo je s njim potpisao ugovor do 2026. godine, a to mu također podiže vrijednost, a to u konačnici znači da bi odšteta mogla biti dvostruko veća od njegove inicijalne vrijednosti. Tko zna, možda padne i rekordni transfer…