GNK Dinamo i RasenBallsport Leipzig (RBL) postigli su sporazum o transferu Dani Olma u redove aktualnog lidera njemačke Bundeslige. Olmo je u subotu i službeno predstavljen u novom klubu 👏🏻👌🏻⚽️🔝🎉 GNK Dinamo, njegovi navijači, igrači, stručni stožer, uprava kluba te radna zajednica od srca zahvaljuju Daniju na ovih šest godina koje je proveo s nama. Bio je privilegij gledati ga, učiti i usmjeravati ga na putu izrastanja u ponajboljeg mladog nogometaša Europe, U-21 prvaka Starog kontinenta, A reprezentativca svjetske nogometne velesile i igrača koji je rušio mnoge maksimirske tradicije 😎 Od ljeta 2014. godine kada je zakoračio na Maksimir vodila ga je glad i želja za uspjehom. Osim neospornim talentom koji je nosio u sebi, Dani je prednjačio radom, htijenjem i poštenim odnosom. Njegova odanost klupskim bojama bila je primjer mnogima, a njegov zarazni osmijeh i vedar duh imponirao je na svakom koraku. Dani je bio uzor svoj onoj djeci koja stasaju u našoj nogometnoj školi kao što je Dinamo na njegovom primjeru još jednom dokazao stručnost i kvalitetu koja ga svrstava u sam vrh nogometnih škola na svijetu. Dani se nikada nije libio pokazati emocijukoju nosi prema Dinamu, pa i na oproštaju kada je već napamet naučeni govor zaustavio na rečenici: „Dečki, u ove dvije godine napravili smo čudo“ 💙 Dalje nije mogao. Iz njega su krenule suze. Jedna iskrena emocija našeg junaka koja pokazuje svu njegovu veličinu. Dragi Dani, bio je privilegij gledati te u dresu Dinama i zvati te svojim. Od sveg srca želimo ti uspješan nastavak karijere u Njemačkoj. Maksimir i Dinamo uvijek će biti tvoj drugi dom @daniolmo7 👏🏻🙏🏻🤗 GNK DINAMO ZAGREB