DINAMO PROTIV FEYENOORDA POČINJE NASTUP U EUROPSKOJ LIGI: ‘Sve što su rekli bila je “pila naopako”, možemo osvojiti sva 3 boda’

Nizozemski Feyenoord bit će prvi protivnik Dinama u grupnoj fazi Europske lige

Nogometaši zagrebačkog Dinama u četvrtak otvaraju nastup u Europskoj ligi. Potivnik na Maksimiru će im bii slavni nizozemski Feyenoord, a tu utakmicu na konferenciji za medije najavio je rener Modrih Zoran Mamić.

LEGENDARNI TRENER NAHVALIO DINAMO: ‘Ako vam takav igrač sjedi na klupi, onda znate koliko ste jaki’

“Veselimo se početku natjecanja u grupnoj fazi i s velikim nestrpljenjem očekujem utakmice. Sretni smo što su svi testovi na koronu ponovno negativni i mamo kvalitetu da uzmemo tri boda u ovoj utakmici, a vjerujem i da ćemo u tome uspjeti”, rekao je Mamić.

Respektabilan protivnik

Feyenoord je prošlu sezonu u nizozemskoj Eredivisie završio na trećem mjestu, što dovoljno govori o njihovoj kvaliteti.

“Riječ je o klubu bogate i velike tradicije, ali i momčadi koja je u vrhu nogometa u Nizozemskoj. Posjeduju i individualnu i momčadsku kvalitetu, dobri su u ofenzivi, a mozak momčadi je kapetan Berghuis. Imaju odlične bekove, pogotovo lijevog, koji je i krilo i desetka i playmaker.”, rekao je pa prokomentirao izjave koje su stizale iz tabora nizozemske ekipe i u kojima su s veliki respektom pričali o Dinamu.

‘Možemo protiv njih’

“Sve su izjave s njihove strane bile pila naopako, ne zanima ih ništa osim pobjede. O njihovok treneru Dicku Advocaatu ne treba se puno govoriti i jasno je da on želi samo pobijediti. Nisu trebali nikoga sada dovoditi, ali oni su doveli igrače za novac koji si Dinamo ne može priuštiti – pet, šest, sedam milijuna, ali uvjereni smo da možemo igrati protiv njih i osvojiti tri boda”, prokomentirao je Mamić koji se zatim osvrnuo na sastav svoje momčadi protiv Feyenoorda.

“Iznenađenja? Nećemo izmišljati nešto što ne postoji, imamo to što imamo. Želimo pobijediti i to nam je cilj, a siguran sam da će igrači koji budu na terenu doći do toga”, kaže Mamić.

Mamić nije otkrio kako će izgledati obrana Dinama u kojoj je zadnjim utakmicama Lauritsen imao prednost nad Gvardiolom.

“Ne bih konkretno odgovarao, hoće li sva trojica ili ne, to ćemo vidjeti sutra. Joško je od početka odigrao veliki broj utakmica, igrao je dvije cijele i za U-21, treba ga dozirati. Možda bi htio igrati sve, ali trener je taj koji odlučuje tko će i koliko igrati, a rezultat odlučuje je li bilo dobro ili ne”, rekao je.

Poznato lice

Pomoćni trener u Feyenoordu je Mamićev bivši suigrač Željko Petrović, bivši trener zaprešićkog Intera.

“Nisam ga zao uoči ove utakmice. On mi je sjajan prijatelj i poznajemo se 30 godina, ali sada nismo razgovarali. No, ne sumnjam da će prenijeti Advocaatu sve što zna o nama. Odličan je i trener i osoba s nevjerojatnom energijomi zadovoljstvo je što će biti tu”, otkrio je Mamić, a napadač Modrih Mario Gavranović na kraju je poručio:

“Sretni smo što počinje nova europska sezona, želimo napraviti dobre rezultate. Želimo dobro početi pred našom publikom i ostvariti pozitivan rezultat .”