DINAMO ODNIO POBJEDU U DRAMATIČNOM DERBIJU S HAJDUKOM: Pala čak tri prekrasna gola, junak utakmice Oršić

Bila je to druga uzastopna pobjeda “Modrih” na Poljudu nakon 2-0 iz ožujka

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa Dinamo je na Poljudu pobijedio Hajduk sa 2-1 upisavši i četvrtu pobjedu ove sezone. Golove za “Modre” zabili su Lirim Kastrati (41) i Mislav Oršić (50), dok je strijelac za domaći sastav bio Stanko Jurić (88).

Bila je to druga uzastopna pobjeda “Modrih” na Poljudu nakon 2-0 iz ožujka, a zanimljivo bio je ovo treći derbi u nizu sa gostujućom pobjedom.

Hajduk je prvi zaprijetio. U 10. minuti Diamantakos je uputio prvi ozbiljniji udarac na utakmici. Međutim, Livaković je obranio. U 23. minuti zaprijetio je i Nejašmić nakon što je Gyurco ubacio iz slobodnog udarca, no njegov udarac je završio pored gola. Samo minutu kasnije opasno je zaprijetio i Caktaš, ali niti on nije bio precizan. Pored gola je pucao i Gyurcso iz slobodnog udarca u 28. minuti.

Fantastičan gol Oršića

Bolju igru Hajduk nije okrunio vodstvom i u 41. minuti stigla je kazna. Majer je povukao i sjajno proigrao Oršića koji s lijeve strane daje odličnu loptu na drugu stativu gdje je Kastrati zabio za vodstvo “Modrih”.

Korak bliže pobjedi Dinamo je stigao u 50. minuti fantastičnim golom Mislava Oršića koji je iskosa sa 25 metara pogodio suprotne rašlje.

Samo četiri minute kasnije sve je moglo biti gotovo. Lovro Majer se odlično riješio svog čuvara i potpuno sam pucao sa sedam metara, ali je Posavec obranio.

Hajduk se mogao vratiti u ‘život’ u 75. minuti, no Vuškovićev udarac glavom s pet metara Livaković je odlično obranio. Tračak nade domaćinu donio je Stanko Jurić smanjivši na 2-1 u 88. minuti nakon ubačaja iz kornera. U preostalih šest minuta nadoknade Hajduk je lovio remi, ali nije uspio.

Prva HNL, četvrto kolo, stadion Poljud, subota, 19:05

HAJDUK – DINAMO 1:2

SASTAVI:

HAJDUK: Posavec – Čolina, Vušković, Dimitrov, Todorović – Nejašmić – Jradi, Jurić – Caktaš – Gyurcso, Diamantakos

DINAMO: Livaković – Leovac, Dilaver, Gvardiol, Stojanović – Ademi, Jakić – Oršić, Ivanušec, Kastrati – Petković

Kraj utakmice.

90′ + 6′ – Bilo je ponešto bljeskova s obje strane, ali rezultat se nije mijenjao.

90′ +1 – Šest minuta nadoknade.

88′ – GOOL! Stanko Jurić. Uspio je nadskočiti obranu Dinama glavom nakon kornera i zakucao je uz desnu stativu.

86′ – Atanasov ulazi Caktaš ide van, Kreković pak mijenja Gyurcsa.

85′ – Ufff kakva šansa Gavranovića. Sam je izbio pred Posavca malo s desne strane, ali pucao je ravno u golmana.

82′ – Oršić ide van Tolić ulazi, Dilaver također, a u igru će Teophile.

80′ – Dinamo je malo popustio, Hajduk pritišće, ali nema neke veće opasnosti za Livakovića. Diamantakos je bio u dobroj šansi sada, ali suđeno mu je zaleđe.

75′ – Livaković odlično brani pokušaj Vuškovića glavom nakon lijepog centaršuta.

72′ – Gojak je primio dobar pass i šutirao, ali je Hajdukova obrana to blokirala.

70′ – Dinamo mijenja, izašao je Petković ušao je Gavranović, Majer ide van ušao je Ivanušec. Jakić je izašao ušao je Gojak.

60′ – Hajduk je obavio dvije izmjene, ušli su Jakoliš i Dolček, izašli su Todorović i Nejašmić.

55′ – Majer je prijetio opasno. Teško živi sada Hajduk. Oršić i Majer su izrazito opasni, a posebice potonji koji se polako izgrađuje u pravog playmakera.

50′ – GOOOOL! ORŠIIIIĆ! Povremeni Vatreni opalio je iz sve snage malo izvan kaznenog prostora i pogodio u rašlje.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme…

Kraj prvog dijela.

45′ – Još će se igrati tri minute nadoknade.

41′ – GOOOOL! KASTRATI! Sjajno je zabio mladi Kosovar na asistenciju Oršića. Primio je sjajan pas Oršića i izbio u jedan na jedan šansu te mirno poslao loptu pored Posavca.

36′ – Ademi je šutirao preko gola nakon kornera, šteta bio je dobar pokušaj.

29′ – Jako dobra akcija Kastratija i Petkovića. Napadač Vatrenih tukao je iskosa, ali Posavec je obranio. Ah, na kraju je ipak bio i ofsajd.

26′ – Hajduk je imao slobodnjak iz idealne pozicije, gotovo s linije kaznenog prostora, ali pogodio je Gyurcso u malu mrežicu izvana.

21′ – Nema kaznenog udarca. Sudac je prosudio da nije bilo namjerno i vjerojatno je u pravu.

20′ – Oršić je pogodio Jradija u ruku u kaznenom prostoru Hajduka. Sudac je tražio VAR provjeru.

17′ – Dinamo se sada malo probudio i često je pred kaznenim prostorom Hajduka, ali nema prave šanse.

11′ – Eto prve dobre šanse, Nejašmić je dao za Diamantakosa u kaznenom prostoru Dinama, ovaj je bio u dobroj poziciji za šut, ali je loše pucao i Livaković je bio siguran.

10′ – Slaba kombinatorika igrača Dinama, već su nekoliko lopti potrošili nepreciznim dodavanjima. S druge strane Hajduk igra reaktivno i traži šansu iz kontre.

8′ – Malo je bolji Hajduk za sada, uglavnom odigravaju prema opasnom Diamantakosu, a Dilaver je već dva puta žestoko startao na igrače Hajduka i blizu je kartona.

5′ – Ispipavanje snaga traje, za sada nema nekih uzbuđenja prevelikih. Eto, Dilaver je sada dosta žestoko startao na igrača Hajduka i mogao je lako dobiti karton.

1′ – Počela je utakmica. Nekako je sablasno na Poljudu bez navijača.

18:28 – Mamić je iznenadio sastavom, bio je najavljen Gavranović, a igrat će Petković. Igrat će i Gvardiol umjesto Teophilea.

“Moja obveza kao trenera Hajduka je da uvijek i na svakom terenu pripremim ekipu na najbolji mogući način da ona tu utakmicu pobijedi. Igra se bez navijača, sigurno je to drugačija priča, nije ugodno, ali pripremit ćemo se na najbolji način da tu utakmicu dobijemo”, između ostalog je istaknuo Hajdukov trener Hari Vukas na konferenciji za medije održanoj uoči derbija.

“Bitno je da su nam se svi igrači vratili zdravi iz reprezentacije. Neki su dobili sitne udarce, ali nije to ništa što bi ih poremetilo i izbacilo iz konkurencije za utakmicu protiv Hajduka. Dakle, brojčano smo dobro popunjeni,” kazao je trener i sportski direktor Modrih Zoran Mamić. Istaknuo je kako nisu imali previše vremena za pripremu, ali s mnogo optimizma putuju na Poljud.

“Objektivno, nismo imali vremena za posebno uigravanje za utakmicu s obzirom na to da su nam se zadnji igrači vratili tek u četvrtak i da smo u petak imali jedini zajednički trening koji je dan prije utakmice ionako više emotivnog karaktera. Nije, dakle, bilo velike mogućnosti za pripremu, ali dobro, to je dio našega posla. Znamo što nas čeka, znamo kakav je suparnik, koje su mu kvalitete. Pokušavamo mu naći mane i to iskoristiti. Vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu i upisati dobar rezultat,” dodao je Mamić.

Posljednji susret Hajduk i Dinamo odigrali su prije dva mjeseca u Maksimiru, a Bijeli su tada slavili rezultatom 3:2.

Najveću utakmicu hrvatskog sporta sudi Ivan Bebek. Asistirat će mu Goran Pataki (Đakovo) i Bojan Zobenica (Velika Gorica), dok je četvrti sudac Marin Vidulin iz Kanfanara. VAR sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca je Tomislav Petrović iz Valpova.

