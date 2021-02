Dinamov nogometaš Lovro Majer (23) ove sezone igra u sjajnoj formi i svojim nastupima privukao je pažnju brojnih europskih velikana. Prije tjedan dana Talijani su objavili da je za njega splavni prvoligaš iz te zemlje, Fiorentina, ponudio deset milijuna eura i bonuse, ali da su ih Modri odbili jer za svojeg dragulja traže 15 milijuna.

U subotu je stigla vijest da je na Maksimir stigla nova ponuda za Majera. Francuski Olympique Marseille je za veznjaka navodno ponudio 12 milijuna i 4 milijuna eura bonusa, uz postotak od budućeg transfera. Francuski velikan navodno je poslao ukupno tri ponude na adresu kluba i sve su tri odbijene.

Dinamo Zagreb midfielder Lovro Majer (23) is expected not to join Marseille today, according to sources contacted by Get French Football News. https://t.co/JsHQYFTXFw

— Get French Football News (@GFFN) February 1, 2021