Nogometaš Dinama Lovro Majer privukao je ove sezone interes brojnih stranih klubova. Veznjak je procvjetao te iz utakmice u utakmicu raste. Stoga nije neobično što na vrata Maksimirske 128 kucaju brojni klubovi. Prema informacijama iz Italije jedan o njih je u Fiorentina. TuttoMercatoWeb piše kako je on Violama san. Ističu kako ga već uspoređuju sa Zvonimirom Bobanom te da je riječ o ofenzivnom veznjaku sa sjajnom vizijom igre i sposobnostima koje je pokazao u Europskoj ligi uz naglasak na predstave protiv Wolfsbergera i moskovskog CSKA.

“Jako se sviđa Fiorentini, kao i brojnim drugim europskim klubovima. U Dinamu su jako svjesni toga te su postavili cijenu od 15 milijuna eura”, navode.

@acffiorentina were ready to buy Lovro Majer (midfielder from @gnkdinamo). They wanted to pay €10m plus some bonuses but Dinamo rejected that offer. Croatian club can accept only €15m bid. For Fiorentina (according to Italian media) it’s too much #dinamozagreb #dzg

